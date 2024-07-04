Муфтият Карачаево-Черкесии запретил никабы — вслед за Дагестаном
Источник: Интерфакс
Муфтият Карачаево-Черкесии принял временный запрет на ношение никабов в регионе, сообщает «Интерфакс».
Как пояснил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, запрет введет «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».
Бердиев не уточнил, какие угрозы возникают из-за того, что женщины в регионе носят никаб.
Накануне аналогичный запрет ввел муфтият Дагестана.
Запрет на ношение никабов в России обсуждается с мая, первым об этом заговорил глава СПЧ Валерий Фадеев. В конце июня «срочно» запретить никабы на фоне произошедших в Дагестане терактов призвал глава СК Александр Бастрыкин.