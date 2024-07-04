Муфтият Карачаево-Черкесии принял временный запрет на ношение никабов в регионе, сообщает «Интерфакс».

Как пояснил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, запрет введет «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Бердиев не уточнил, какие угрозы возникают из-за того, что женщины в регионе носят никаб.

Накануне аналогичный запрет ввел муфтият Дагестана.

Запрет на ношение никабов в России обсуждается с мая, первым об этом заговорил глава СПЧ Валерий Фадеев. В конце июня «срочно» запретить никабы на фоне произошедших в Дагестане призвал глава СК Александр Бастрыкин.

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