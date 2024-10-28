Цена нефти Brent упала почти на 6% после удара Израиля по Ирану

Стоимость нефти марки Brent упала почти на 6% в понедельник, 28 октября. Так рынки отреагировали на израильские удары по целям в Иране, которые обошли стороной сырьевые объекты страны.

К моменту публикации заметки цена барреля нефти торговалась в районе 71,13 доллара за баррель, что стало «самым большим дневным падением с марта 2023 года», отмечает Bloomberg.

Citigroup понизил прогноз цен Brent в четвертом квартале с 74 до 70 долларов за баррель в связи с меньшим риском эскалации на Ближнем Востоке, обратил внимание The Bell.

Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября нанесла серию воздушных ударов по военным объектам в Иране. Руководство ЦАХАЛ заявило, что бомбардировки стали ответом на атаки со стороны Тегерана. По данным разведслужб, самолеты ВВС Израиля нанесли удары по предприятиям по производству ракет в Иране, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и «воздушным объектам, призванным ограничить свободу действия израильской авиации».

По информации The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу еще 9 октября сообщил президенту США Джо Байдену, что израильская армия собирается нанести удар по военной инфраструктуре Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам страны. Власти США опасаются, что удар по сырьевой инфраструктуре Ирана может подорвать энергетические рынки, писало агентство Bloomberg.

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