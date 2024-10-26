В Коркино, где произошли беспорядки из-за убийства таксистки, вновь подожгли дома и машины

В городе Коркино Челябинской области, где 24 октября произошли беспорядки из-за убийства таксистки, вновь совершены поджоги домов и машин.

Как сообщил телеграм-канал «Челябинск будушего», в ночь на 26 октября были подожены два дома и автомобиль. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

Сегодня в городе пройдет прощание с убитой Еленой Сарафановой.

23 октября в Коркино обнаружили тело местной таксистки, которая, по данным местных изданий, ездила на вызов «к местным цыганам».

Вечером следующего дня жители Коркино собрались на стихийный сход у дома, где, по их мнению, проживал подозреваемый в убийстве. Собравшиеся повредили несколько машин и подожгли как минимум один дом. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили дом.

В результате беспорядков, как сообщалось, были задержаны более 40 человек. Большинство из них отпустили с протоколами о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Два человека получили ранения из огнестрельного оружия.

25 октября суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве таксистки. Также арестован 58-летний местный житель, стрелявший по толпе во время беспорядков.

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