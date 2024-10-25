Суд арестовал до 24 декабря 58-летнего жителя Коркино, стрелявшего по толпе во время беспорядков, сообщили в региональном Следственном комитете.

Имя арестованного не называется. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК). Следствие утверждает, что во время беспорядков вечером 24 октября он стрелял из дома, окруженного местными жителями, «в находящихся вблизи 37-летнего и 29-летнего мужчин».

Потерпевших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Подозреваемого в стрельбе задержали утром 25 октября, как сообщил СК. Во время обыска у него дома нашли и изъяли оружие.

Вечером 24 октября жители Коркино Челябинской области пришли к дому, в котором, по их мнению, жил подозреваемый в убийстве местной 40-летней водительницы такси. Она, как сообщалось, ездила на вызов «к местным цыганам», и именно их заподозрили в убийстве. Начались беспорядки, собравшиеся жители повредили несколько машин и подожгли как минимум один дом, на место приехала полиция.

На следующий день суд арестовал подозреваемого в убийстве водительницы такси. Его имя не сообщалось, но известно, что это подросток — по разным данным, ему 16–17 лет. Телеграм-каналы и местное издание 74.ru опубликовали фрагменты беседы с местным жителем, который назвался отцом подозреваемого. По его словам, у его сына есть инвалидность из-за нарушений слуха. Подросток отрицает свою причастность к убийству, заявил его отец.

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