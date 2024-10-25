Суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве таксистки в Коркино

Суд на два месяца арестовал жителя города Коркино, подозреваемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК). 40-летней женщины — водителя такси, сообщило управление Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Имя арестованного ведомство не сообщило. По разным данным, подозреваемому 16-17 лет, его зовут Егор.

Телеграм-каналы Shot и местное издание 74.ru опубликовали фрагменты беседы с местным жителем, который назвался отцом подозреваемого. Имя мужчины не называется. По его словам, у его сына есть инвалидность из-за нарушений слуха, а мужчина сам привез его в отдел полиции, как только узнал о подозрениях в его адрес. При этом подросток отрицает свою причастность к убийству, заявил его отец.

Комментируя арест сына, житель Коркино заявил, что доказательств причастности подростка «практически никаких нет». «Они [следствие] ничего против вообще там не имеют. Остальные все моменты просто фейковые. Я его привез [в СК] как бы в качестве допроса, а в итоге он остался [под стражей] на два месяца, и доказательств, фактов никаких, ничего нет», — сказал отец подозреваемого.

Meduza

По версии следствия, между таксисткой и подозреваемым, который ехал в ее машине, произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей ножевые ранения. Тело женщины нашли 23 октября. Как сообщали местные издания, погибшая ездила на вызов «к местным цыганам», и именно их теперь подозревают в убийстве.

Вечером 24 октября жители Коркино собрались на сход у дома, где, как утверждается, живет подозреваемый. Собравшиеся повредили несколько машин и подожгли как минимум один дом. На место приехали сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили дом.

В результате беспорядков, как сообщалось, были задержаны более 40 человека. Большинство из них отпустили с протоколами о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).

Беспорядки в Коркино

В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»

Беспорядки в Коркино

В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»