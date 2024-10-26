Челябинский губернатор после беспорядков из-за убийства таксистки в Коркино анонсировал рейды в местах, «где компактно проживают цыгане»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести рейды в городе Коркино, где 24 октября произошли беспорядки из-за убийства таксистки.

«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области, — цитирует чиновника „Интерфакс“. — Необходимо тщательно разобраться с этим, и, если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко. Разработайте перечень проверочных мероприятий, рейдов. Я обращаюсь сейчас к силовому блоку».

Текслер добавил, что нужно в первую очередь «проверить источники доходов этих граждан, другие потенциальные нарушения, преступления, о которых говорят люди». Губернатор также выразил «серьезное недовольство» действиями администрации Коркино.

23 октября в Коркино обнаружили тело 40-летней местной жительницы Елены Сарафановой, которая работала водителем такси. По данным местных изданий, незадолго до гибели она ездила на вызов «к местным цыганам».

Вечером 24 октября жители Коркино собрались на стихийный сход у домов, где проживают рома. Они повредили несколько машин и подожгли как минимум один дом. На место приехали сотрудники правоохранительных органов. В результате беспорядков были задержаны более 40 человек. Двое получили ранения из огнестрельного оружия. Следующей ночью в Коркино вновь поджигали дома и автомобили.

Суд Коркино арестовал 17-летнего подростка, который подозревается в убийстве таксистки. Кроме того, арестован 58-летний местный житель, стрелявший по толпе во время беспорядков.

Читайте также

В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»

Читайте также

В Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства таксистки По данным местных СМИ, перед гибелью она «ездила на вызов к местным цыганам»