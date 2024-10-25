Французская сеть магазинов «Ашан» может продать свой российский бизнес крупной розничной сети или же передать активы российскому менеджменту, сообщила 24 октября газета «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его словам, среди возможных претендентов — сети «Лента» и «Магнит».

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с «Коммерсантом» также назвал «Ленту» и «Магнит» очевидными претендентами. Неназванный собеседник издания на рынке считает, что кроме этих компаний на сеть может претендовать и X5 Group (владелец «Пятерочки» и «Перекрестка»).

В «Ленте» и X5 отказались от комментариев, в «Магните» заявили, что не ведут переговоров. В головном и российском офисах «Ашан» сообщили газете, что не комментируют «рыночные слухи».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», оценили активы «Ашан» в России в 60-70 миллиардов рублей. С учетом дисконта, обязательного для всех зарубежных компаний, покидающих Россию, сеть могут продать примерно за 30 миллиардов рублей.

Французские издания La Lettre и Le Figaro сообщили 24 октября, что компания «Ашан» нашла покупателя на свой российский бизнес и находится на заключительной стадии переговоров. В «Ашан Ритейл Россия» заявили, что слухи о продаже бизнеса и уходе с российского рынка ходят уже несколько лет, и компания их не комментирует.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину и ухода многих западных компаний из России сеть «Ашан» заявила, что продолжит работу в РФ. Издания Le Monde, The Insider и Bellingcat сообщили в 2023 году, что «Ашан» снабжала российскую армию в Украине, в компании это отрицали.