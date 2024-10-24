Марию Шарапову включат в Зал теннисной славы в 2025 году
Бывшая первая ракетка мира и пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова в 2025 году войдет в Международный зал теннисной славы, сообщается на сайте организации.
Церемония пройдет 21–23 августа в американском Ньюпорте.
Вместе с россиянкой в Зал теннисной славы включат спортсменов из США Боба и Майка Брайанов. Их считают самой успешной парой в истории Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Вместе они выиграли 16 турниров Большого шлема и золотую медаль Олимпиады 2012 года.
Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в 2020 году. Она — единственная россиянка, выигравшая все турниры Большого шлема. Кроме того, теннисистка 11 лет подряд удерживала звание самой высокооплачиваемой спортсменки мира.
Сейчас в Зал теннисной славы включены 267 спортсменов из 28 стран мира. Шарапова станет третьей представительницей России в этом списке: ранее в Зал включили россиян Евгения Кафельникова и Марата Сафина.