Евгения Кафельникова включили в Зал теннисной славы

Россиянин Евгений Кафельников включен в Международный зал славы тенниса в американском Ньюпорте. Вместе с ним в Зал славы попали китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

Кафельников, ныне занимающий должность вице-президента Федерации тенниса России, стал вторым в истории россиянином, попавшим в Зал славы тенниса. Ранее в 2016 году подобной чести удостоился Марат Сафин.

Евгений Кафельников является самым титулованным теннисистом в истории России. Он первым из россиян выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде, победив на «Ролан Гаррос» в 1996 году, и стал первой ракеткой мира в мае 1999 года.