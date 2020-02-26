Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Об этом она объявила в своей колонке для журналов Vogue и Vanity Fair.

«Теннис, я говорю „Прощай!“» — сказано в колонке Шараповой.

Причиной завершения карьеры стали в том числе травмы спортсменки — в частности, травма плеча, которую она получила в январе 2019 года.

32-летняя Мария Шарапова — бывшая первая ракетка мира, серебряная медалистка Олимпиады-2012, победительница пяти турниров Большого шлема. В 2004 году она выиграла Уимблдон, в 2006 — US Open, в 2008-м — Australian Open, в 2012 и 2014 годах — «Ролан Гаррос». В общей сложности Шарапова выиграла 36 турниров.

В 2016 году в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний, из-за чего теннистистку дисквалифицировали на 15 месяцев. После возвращения в спорт Шарапова ни разу не проходила дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема.