Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Об этом она объявила в своей колонке для журналов Vogue и Vanity Fair.
«Теннис, я говорю „Прощай!“» — сказано в колонке Шараповой.
Причиной завершения карьеры стали в том числе травмы спортсменки — в частности, травма плеча, которую она получила в январе 2019 года.
«За полчаса до выхода на корт [US Open в августе 2019 года] мне обезболили плечо, чтобы я могла сыграть матч. Травмы плеча не были для меня чем-то новым… Я прошла через несколько операций — один раз в 2008 году, еще раз в 2019 году — и посвятила многие месяцы физиотерапии. Просто выйти на корт в тот день казалось победой, хотя, конечно, это должен был быть только первый шаг к победе. Я делюсь этим не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы описать мою новую реальность: мое тело стало отвлекать меня», — говорится в колонке Шараповой.
32-летняя Мария Шарапова — бывшая первая ракетка мира, серебряная медалистка Олимпиады-2012, победительница пяти турниров Большого шлема. В 2004 году она выиграла Уимблдон, в 2006 — US Open, в 2008-м — Australian Open, в 2012 и 2014 годах — «Ролан Гаррос». В общей сложности Шарапова выиграла 36 турниров.
В 2016 году в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний, из-за чего теннистистку дисквалифицировали на 15 месяцев. После возвращения в спорт Шарапова ни разу не проходила дальше четвертьфинала на турнирах Большого шлема.