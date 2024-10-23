В российских библиотеках вслед за школами стали проводить беседы о вреде квадробинга

Различные организации в населенных пунктах России, в том числе библиотеки и дома культуры, начали проводить «профилактические беседы», посвященные . Об этом 22 октября сообщило издание «Медиазона».

Так, беседу «об опасности квадробинга» провела библиотека в поселке Андрее-Дмитриевский в Краснодарском крае. Судя по опубликованным во «ВКонтакте» фотографиям, участниками беседы стали взрослые местные жители. «Библиотекарь рассказала, что такое квадробинг, привела несколько способов профилактики квадробинга, раздала памятку родителям „Квардобинг — опасное явление“», — сообщили в библиотеке.

Библиотека в городе Киселёвске в Кемеровской области по поручению городского управления культуры провела профилактическую беседу «по предотвращению» квадробинга для 20 пенсионеров, сообщило издание «Подъем». Почти половина участников встречи впервые узнали о квадроберах.

Беседу по теме «Опасные увлечения: как предотвратить» провели для родителей в Центральной районной библиотеке Курганинска Кемеровской области. В селе Шепси в Краснодарском крае в местном доме культуры обсуждали темы «Что такое квадробинг?» и «Игры в животных: шутки или хулиганство».

Тему квадробинга как минимум с начала октября обсуждают и в учебных заведениях. В школы для бесед о квадроберах приглашают священников, психологов и даже казаков, сообщало 7 октября «Агентство». Судя по публикациям во «ВКонтакте», в последние дни тему квадробинга обсуждали в детских садах (в Киселевске в Кузбассе, в поселке Новомихайловский на Кубани) и школах (Кемерово, Мыски в Кузбассе).

В одном из техникумов Саранска провели классный час, посвященный (тему квадробинга там не упоминали). В то же время больница в городе Пласт Челябинской области выпустила большую публицистическую статью о пользе и вреде квадробинга.

Особый интерес к субкультуре квадроберов возник после скандала с певицей Mia Boyka, когда она публично оскорбила на своем концерте маленькую девочку, увлекающуюся квадробикой. На этом фоне замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила в начале октября, что разрабатывает «законопроект о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». Провластное общественное движение «Ветераны России» призвало генпрокурора РФ «пресечь» распространение квадробинга среди детей и подростков.

Подробнее о скандале с Mia Boyka

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик» Певица Mia Boyka унизила и оскорбила на концерте девочку в маске кошки. И не стала на этом останавливаться

Подробнее о скандале с Mia Boyka

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик» Певица Mia Boyka унизила и оскорбила на концерте девочку в маске кошки. И не стала на этом останавливаться