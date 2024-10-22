Харви Вайнштейну диагностировали хронический миелоидный лейкоз

Продюсеру Харви Вайнштейну, находящемуся в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке, диагностировали хронический миелоидный лейкоз, пишут NBC News и CNN со ссылками на источники.

Собеседники изданий рассказали, что Вайнштейн проходит лечение в тюрьме. Представитель Вайнштейна по вопросам здравоохранения Крейг Ротфельд сказал NBC News, что из уважения к частной жизни своего клиента не будет давать дальнейших комментариев. «Тревожно и неприемлемо, что такие личные и конфиденциальные вопросы здоровья стали предметом публичного обсуждения», — заявил он CNN.

Хронический миелоидный лейкоз — это онкологическое заболевание, которое поражает костный мозг. В результате человек постоянно чувствует усталость, теряет аппетит, испытывает боль в костях. Эта форма лейкоза развивается медленно, есть терапия, которая дает хорошие результаты при хроническом миелоидном лейкозе, но с возрастом прогноз ухудшается.

В 2020 году Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. В апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор, пояснив, что прокуроры вызывали свидетелей, чьи показания не имели отношения к делу. Оно отправлено на пересмотр — предварительно его должны начать повторно слушать в Нью-Йорке 12 ноября. Вайнштейн тем не менее остался в тюрьме, поскольку в 2022 году суд в Лос-Анджелесе приговорил его к 16 годам по другому делу о сексуализированном насилии, совершенном им в 2013 году.

В начале сентября 2024 года Вайнштейна экстренно госпитализировали для проведения операции на сердце, сообщал ABC News. Представители продюсера подтвердили проведение операции, но от дальнейших комментариев отказались.

дело харви вайнштейна

В 2020-м Харви Вайнштейна посадили на 23 года по обвинению в изнасиловании. Теперь приговор отменен (но продюсер продолжит отбывать срок по другому делу) Как он смог выиграть апелляцию?

дело харви вайнштейна

В 2020-м Харви Вайнштейна посадили на 23 года по обвинению в изнасиловании. Теперь приговор отменен (но продюсер продолжит отбывать срок по другому делу) Как он смог выиграть апелляцию?