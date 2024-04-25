Отменен один из приговоров Харви Вайнштейну. В судебном разбирательстве обнаружили «вопиющие ошибки»

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор, вынесенный в 2020 году голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу о преступлениях сексуального характера. Об этом сообщает BBC News.

В решении говорится, что приговор был вынесен без надлежащего судебного разбирательства. Апелляционный суд пояснил, что прокуроры вызывали свидетелей, чьи показания не имели отношения к делу.

Кроме того, по версии апелляционного суда, рассматривающий дело против Вайнштейна судья совершил ошибку, допустив перекрестный допрос продюсера таким образом, чтобы представить его в «крайне предвзятом» свете.

«Исправлением этих вопиющих ошибок является новое судебное разбирательство», — говорится в решении.

В марте 2020 года суд в Нью-Йорке приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения, признав его виновным в преступлениях сексуального характера. Его признали виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи.

Несмотря на решение апелляционного суда Вайнштейн останется в тюрьме, так как в 2022 году суд в Лос-Анджелесе признал продюсера виновным в изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, совершенных им в 2013 году в отношении бывшей модели, уроженки России, имя которой не раскрывается. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

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