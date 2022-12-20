Харви Вайнштейна признали виновным еще по одному делу об изнасиловании

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Лос-Анджелесе суд присяжных признал 70-летнего бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным еще по одному делу об изнасиловании. Ему грозит до 24 лет тюрьмы, сообщает Reuters.

Присяжные признали кинопродюсера виновным в изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, совершенных им в 2013 году в отношении бывшей модели, уроженки России, имя которой не раскрывается.

«Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня той ночью 2013 года. Уголовный процесс был жестоким, и адвокаты Вайнштейна устроили мне ад в качестве свидетеля, но я знала, что должна довести дело до конца, что я и сделала. Я надеюсь, что Вайнштейн больше никогда не увидит мира за пределами своей тюремной камеры», — прокомментировала решение суда потерпевшая.

Всего на суде в Лос-Анджелесе рассматривались обвинения, которые против Вайнштейна выдвинули четыре женщины. Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений, выдвинутых Дженифер Сибел Ньюсом, женой губернатора Калифорнии, а также актрисой и сценаристкой Лорен Янг.

Кроме того, присяжные оправдали бывшего кинопродюсера по обвинениям, представленным свидетельницей, проходящей по делу под именем «Джейн Доу номер три».

Впервые Харви Вайнштейна обвинили в сексуализированном насилии в 2017 году. Его дело положило начало движению #MeToo. Всего против продюсера выступили около 90 женщин, включая таких знаменитостей, как Ума Турман, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Гвинет Пэлтроу.

В феврале 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум эпизодам из пяти. В марте того же года кинопродюсера приговорили к 23 годам тюрьмы.

Подробнее о деле против Вайнштейна

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании. Вердикт присяжных называют ошеломительным — раньше похожие дела даже не доходили до суда

Подробнее о деле против Вайнштейна

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании. Вердикт присяжных называют ошеломительным — раньше похожие дела даже не доходили до суда