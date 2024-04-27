В 2020-м Харви Вайнштейна посадили на 23 года по обвинению в изнасиловании. Теперь приговор отменен (но продюсер продолжит отбывать срок по другому делу) Как он смог выиграть апелляцию?

Рисунок судебного художника, сделанный во время выступления Харви Вайнштейна перед вынесением приговора в марте 2020 года в суде Нью-Йорка Jane Rosenberg / Reuters / Scanpix / LETA

Апелляционный суд Нью-Йорка (высшая судебная инстанция штата) отменил приговор продюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году по обвинению в изнасиловании, и отправил дело на новое рассмотрение. Судьи (четырьмя голосами против трех) согласились с защитой продюсера, которая настаивала на том, что судья Джеймс Берк, который вел дело о преступлениях сексуального характера, допустил «критическую ошибку». Он позволил прокурорам вызвать трех свидетельниц, которые обвинили Вайнштейна в насилии, но их показания не имели отношения к этому конкретному делу.

The New York Times отмечает, что это решение, принятое спустя четыре года после того, как продюсера признали виновным в изнасиловании стилистки Джессики Манн и в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, «не удивило многих экспертов, которые задавались вопросом, не слишком ли рисковали прокуроры, пытаясь склонить на свою сторону присяжных». Апелляционный суд пришел к выводу, что прокуроры и судья поступили именно так, нарушив главный принцип уголовного производства — обвиняемых следует судить только по предъявленным им обвинениям.

Четыре года назад присяжные признали Вайнштейна виновным, а суд приговорил его к 23 годам тюремного заключения. Несмотря на отмену приговора, продюсер останется в тюрьме, так как в 2022 году суд в Лос-Анджелесе признал продюсера виновным в изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, совершенных им в 2013 году в отношении бывшей модели, уроженки России, имя которой не раскрывается. Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Почему приговор был отменен

Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции не должен был разрешать трем другим женщинам давать показания о том, что Вайнштейн совершил над ними насилие, так как их заявления не были частью обвинения против продюсера, пишет Reuters. Как отмечает The New York Times, показания о «других плохих поступках» обычно регулируются так называемым «правилом Молинье»: оно относится к свидетелям, которым разрешено давать показания о преступных действиях, в совершении которых обвиняемому не предъявлено обвинение. В решении суда отмечается, что разрешение на такие показания послужило «ошибочному унижению обвиняемого перед присяжными».

Согласно правилу, прокуроры не могут использовать такие показания для доказательства того, что у обвиняемого есть «склонность» к совершению преступления, но они могут использовать их в качестве доказательства мотива или намерения. В случае с Вайнштейном прокуроры убедили судью в том, что домогательства со стороны продюсера свидетельствуют о том, что он знал, что его жертвы не давали согласия на его «ухаживания», но все равно собирался принудить их к сексу.

Апелляционный суд решил, что эти показания свидетельствуют только о склонности Вайнштейна к сексуальному насилию, но не о его мотивах или намерениях.

Трое судей судей Апелляционного суда — Мэделин Сингас, Энтони Каннатаро и Майкл Джей Гарсия — выразили несогласие с решением отменить приговор. Они указали на «тревожную тенденцию отменять обвинительные вердикты присяжных в делах, связанных с сексуальным насилием».

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К чему приведет отмена приговора

По мнению судей, выразивших несогласие с четырьмя другими коллегами, отмена приговора Вайнштейну затруднит преследование за сексуальные преступления, совершенные людьми, которые знают своих жертв и, возможно, поддерживают с ними постоянные отношения, как было в .

Агентство Reuters отмечает, что решение суда в Нью-Йорке вряд ли повлияет на приговор Вайнштейну, вынесенный в 2022 году судом Лос-Анджелеса. Тогда продюсера приговорили к 16 годам тюрьмы, признав виновным в изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия. Законодательство Калифорнии позволяет давать показания о предыдущих предполагаемых преступлениях в качестве доказательств того, что обвиняемый имеет склонность к совершению преступлений сексуального характера. Подобные доказательства использовались в суде над Вайнштейном в Калифорнии. Reuters пишет, что адвокатам продюсера будет сложнее оспорить их в апелляционном суде Калифорнии, чем в Нью-Йорке.

Адвокат Кэтрин Кристиан, которая более 20 лет работала в офисе окружного прокурора Манхэттена, в комментарии Politico заявила, что не была удивлена решению апелляционной инстанции.

«Я думаю, что четверо судей сказали: „Я знаю, что это было очень громкое дело, что это может быть отвратительный человек, но закон есть закон. И в данном случае мы должны следовать закону, а не тому, что мы думаем о том, насколько отвратителен этот конкретный обвиняемый“. Я не удивлена. То, что судьи отменили приговор, говорит о том, что они придерживались фактов и закона, а не своего личного отношения. Они изучили стенограмму [судебного разбирательства], а затем просто последовали тому, что, по их мнению, является правильным с точки зрения закона», — заявила Кристиан.

Она добавила, что решение прокуроров вызвать для выступления в суде женщин, которые не фигурировали в деле, было законным.

«На мой взгляд, повторное рассмотрение дела возможно при условии, что все свидетели будут доступны. Харви Вайнштейн был осужден в Лос-Анджелесе, так что он никуда не денется. Они повторно рассмотрят дело и на этот раз сделают это так, как велит апелляционный суд. Отрицательным моментом в повторном рассмотрении дела является то, что женщинам придется снова все это рассказывать, а также подвергнуться перекрестному допросу. Так что повторное рассмотрение дела — это минус для обвинения», — добавила Кристиан.

Решение Апелляционного суда вызвало шок в Голливуде, пишет The Guardian. Актриса Эшли Джадд, которая одной из первых рассказала о домогательствах со стороны Вайнштейна, назвала решение суда несправедливым по отношению к тем, кто пережил насилие со стороны продюсера.

Актриса Розанна Аркетт заявила, что Вайнштейн был осужден справедливо, а решение отменить приговор «прискорбно». «Как человек, переживший такое [домогательства со стороны Вайнштейна], я очень разочарована», — добавила она

«Неважно, что они отменят, они не смогут отнять у нас то, кто мы есть, и что мы знаем, через что прошли и чего можем достичь. Мы не жертвы. Мы — люди, пострадавшие от зла», — сказала в видеообращении Роуз Макгоуэн, обвинявшая продюсера в изнасиловании.

Обладательница премии «Оскар» Мира Сорвино, которая рассказывала, что Вайнштейн домогался ее, а затем разрушил ее карьеру, заявила, что находится «в ужасе» и «испытывает отвращение» к правосудию, которое поддерживает «хищников, а не жертв».

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