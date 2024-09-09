ABC: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали для проведения операции на сердце

Продюсера Харви Вайнштейна, находящегося в в тюрьме на острове Райкерс в Нью-Йорке, доставили в больницу Бельвью для экстренной операции на сердце после того, как он почувствовал боли в груди, сообщает телекомпания ABC News со ссылкой на представителей Вайнштейна.

«Мы можем подтвердить, что мистеру Вайнштейну сегодня была проведена процедура и сделана операция на сердце, однако мы не можем более ничего комментировать», — сказали представители продюсера.

72-летний Вайнштейн, как отмечает ABC, на этой неделе должен предстать перед судом, где прокуроры представляли большому жюри доказательства по новому обвинительному заключению против Вайнштейна.

В 2020 году Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. В апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор. Суд пояснил, что прокуроры вызывали свидетелей, чьи показания не имели отношения к делу. Дело отправили на новое рассмотрение.

Вайнштейн тем не менее остался в тюрьме, поскольку в 2022 году суд в Лос-Анджелесе признал его виновным в изнасиловании и двух эпизодах сексуализированного насилия, совершенных им в 2013 году.

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