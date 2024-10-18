Трамп назвал Зеленского ответственным за российское вторжение в Украину

Владимир Зеленский несет личную ответственность за то, что он «позволил» начаться российскому вторжению в Украину, считает кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Я думаю, что Зеленский — один из лучших торговцев, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он приезжает, мы даем ему сто миллиардов долларов. Кто еще в истории получал такие деньги? Такого никогда не было. И это не значит, что я не хочу помочь ему, потому что мне очень жаль этих людей. Но он никогда не должен был позволить этой войне начаться. Эта война — проигрыш», — заявил Трамп в интервью автору подкаста PBD Патрику Бет-Дэвиду.

По мнению республиканца, Украина уже проиграла войну с Россией, поскольку от прежней страны практически ничего не осталось. «Украина, запомните, больше не Украина. Почти каждый город снесен до основания. Все те прекрасные золотые купола лежат на боку, разбитые вдребезги. Нет такого города [который бы не пострадал] — заходите в город и почти каждое здание разрушено, как будто там прошлась команда демонтажников. Их били ракетами. Это надо было урегулировать до начала, это было бы так просто», — сказал бывший американский лидер.

Он также назвал виновной в нападении России на Украину действующую администрацию США и повторил свое обещание прекратить войну, если вновь станет президентом.

В конце сентября Зеленский и Трамп встретились в Trump Tower в Нью-Йорке. Это была их первая личная встреча за пять лет. Выступая перед журналистами в начале мероприятия, Зеленский сказал, что «у нас есть общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена, и Путин не может победить». Трамп заявил, что если победит на выборах, то «быстро решит вопрос» с войной в Украине. «У нас очень хорошие отношения [с Зеленским], и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с Путиным. И я думаю, если мы выиграем [выборы], мы решим это очень быстро», — сказал кандидат в президенты США.

Как сказал Зеленский 17 октября, на встрече с Трампом он заявил, что для защиты Украине нужно либо вступить в НАТО, либо иметь ядерное оружие. После он оговорился, что это не означает, что Украина собирается сама производить ядерное оружие.

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