Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

В середине октября в США выходит книга двукратного лауреата Пулитцеровской премии, журналиста «Война» (War). В ней он со ссылкой на собственные источники рассказывает о происходящем в американской политической жизни во время двух войн — в Украине и на Ближнем Востоке. В описании к книге говорится, что в ней читатель, в частности, увидит Джо Байдена и его главных советников в «напряженных беседах» с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаниягу, а также Дональда Трампа, «пытающегося вернуть себе политическую власть». The Washington Post и CNN опубликовали фрагменты из книги, «Медуза» пересказывает некоторые эпизоды, касающиеся войны в Украине и работы президента России.

В начале 2024 года бывший президент США и нынешний кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, говорится в книге Вудворда, фрагмент которой приводит The Washington Post.

Во время разговора Трамп находился в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как отмечает The Washington Post, в книге не раскрывается, что обсуждали Путин и Трамп. Там также приводится цитата сотрудника предвыборного штаба Трампа, который сомневается в том, что такой разговор действительно состоялся. Однако другой источник, близкий к Трампу, заявил Вудворду, что бывший президент мог провести семь разговоров с Путиным с тех пор, как покинул Белый дом в 2021 году.

Вудворд утверждает, что в 2020 году в начале пандемии коронавируса Трамп якобы «тайно» отправил Путину устройства для тестирования на ковид для личного пользования. В телефонном разговоре с Трампом российский президент попросил американского коллегу не сообщать публично информацию о переданных устройствах.

«Пожалуйста, никому не говорите о том, что вы прислали их мне», — приводится в книге якобы цитата Путина. «Мне все равно, хорошо», — ответил ему Трамп. «Нет, нет. Я не хочу, чтобы вы кому-то рассказывали, потому что люди разозлятся на вас, а не на меня. На меня им плевать», — цитирует Вудворд Путина.

Читайте также

Дональд Трамп дал интервью Илону Маску Кандидат в президенты от республиканцев заявил, что Россия напала на Украину, потому что Байден «начал говорить глупости» (например, обещать Украине вступление в НАТО)

Читайте также

Дональд Трамп дал интервью Илону Маску Кандидат в президенты от республиканцев заявил, что Россия напала на Украину, потому что Байден «начал говорить глупости» (например, обещать Украине вступление в НАТО)

Как пишет Вудворд, администрации действующего президента США Джо Байдена было непросто поверить в то, что Путин начнет полномасштабное вторжение в Украину. «Это было бы безумием», — говорил Байден, когда директор ЦРУ Уильям Бернс представил ему данные американской разведки о планах российского вторжения. «Боже мой, теперь мне придется иметь дело с Россией, поглощающей Украину?» — якобы сказал президент США.

В декабре 2021 года Байден, по данным Вудворда, дважды излагал Путину разведанные США о готовящемся вторжении Кремля в Украину. Вторую беседу между президентами журналист описывает как «горячий 50-минутный разговор», во время которого Путин «угрожающе поднял вопрос о риске ядерной войны». В ответ Байден сказал, что выиграть ядерную войну невозможно.

К сентябрю 2022 года в Белом доме, основываясь на отчетах разведки, оценивали вероятность применения Россией тактического ядерного оружия в 50%, пишет Вудворд. Американская разведка утверждала, что Путин был очень обеспокоен российскими потерями на фронте.

«По всем каналам выходите на связь с русскими. Скажите им, что мы сделаем в ответ [на применение тактического ядерного оружия]», — сказал Байден своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану.

В книге, как отмечает CNN, описывается «напряженный телефонный разговор» в октябре 2022 года между Сергеем Шойгу, занимавшим тогда пост министра обороны РФ, и главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Если вы это сделаете, все ограничения, которые действовали в Украине, будут пересмотрены. Это изолирует Россию на мировой арене до такой степени, которую вы, русские, не можете в полной мере оценить», — говорил Остин.

Шойгу заявил, что не любит, когда ему угрожают. «Господин министр. Я руковожу мощнейшими вооруженными силами в мире. Я не угрожаю», — якобы сказал в ответ американский министр.

Два дня спустя, как утверждает Вудворд, российская сторона запросила еще один звонок. В этот раз Шойгу заявил, что Украина планирует использовать . «Мы вам не верим. Мы не видим никаких признаков этого, и мир это раскусит», — ответил Остин.

О том, что Шойгу звонил Остину и говорил о подготовке Украины к применению «грязной бомбы», сообщалось в октябре 2022 года. Министры иностранных дел США, Великобритании и Франции назвали российские обвинения предлогом для эскалации, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — «абсурдом». Президент Владимир Зеленский и тогдашний глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба заявили, что Россия обвиняет других в том, что планирует совершить сама.

Читайте также

CNN рассказал, что США с 2022 года разрабатывали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие в Украине В Вашингтоне опасались, что Путин пойдет на это после потери Херсона

Читайте также

CNN рассказал, что США с 2022 года разрабатывали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие в Украине В Вашингтоне опасались, что Путин пойдет на это после потери Херсона