«Нам нужно завершить эту войну справедливо». Зеленский поехал в Брюссель представлять «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправился в Брюссель, где пройдет «специальное заседание Евросовета на уровне лидеров». Там он представит «план победы». Об этом он рассказал в своем обращении.

«Все лидеры Европы услышат, как нужно усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо», — заявил украинский президент.

Он также рассказал, что накануне поговорил с президентом США Джо Байденом. Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи на полмиллиарда долларов.

16 октября Зеленский, выступая в Верховной Раде, представил «план победы» в российско-украинской войне. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Предложенная стратегия, по словам Зеленского, призвана усилить Украину и ее позиции, чтобы после войны страна «была с мускулами». По его мнению, если начать выполнять пункты стратегии сейчас, то войну можно завершить не позднее 2025 года.

По информации The Wall Street Journal, «план победы» Зеленского, который он представил Джо Байдену в сентября, не впечатлил Белый дом. Там надеялись услышать от Киева что-то конкретное, что администрация действующего президента могла бы поддержать за оставшиеся ей четыре месяца.

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