Байден во время телефонного разговора с Зеленским объявил о выделении Украине военной помощи почти на полмиллиарда долларов

США выделят Украине 425 миллионов долларов военной помощи, сообщает Белый дом.

Как отмечается в заявлении, о выделении средств президент Джо Байден официально сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.

В новый пакет входят дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехника, а также «крайне важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».

Помимо этого, сообщил Белый дом, США в «ближайшие месяцы» хотят предоставить Украине дополнительное оружие, в частности «сотни перехватчиков» для систем ПВО, «десятки» систем тактической ПВО и дополнительные артиллерийские системы.

Читайте также

Война Девятьсот шестьдесят шестой день. Хроника «Медузы»

Читайте также

Война Девятьсот шестьдесят шестой день. Хроника «Медузы»