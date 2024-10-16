Байден во время телефонного разговора с Зеленским объявил о выделении Украине военной помощи почти на полмиллиарда долларов
Источник: Белый Дом
США выделят Украине 425 миллионов долларов военной помощи, сообщает Белый дом.
Как отмечается в заявлении, о выделении средств президент Джо Байден официально сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора.
В новый пакет входят дополнительные средства противовоздушной обороны, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехника, а также «крайне важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».
Помимо этого, сообщил Белый дом, США в «ближайшие месяцы» хотят предоставить Украине дополнительное оружие, в частности «сотни перехватчиков» для систем ПВО, «десятки» систем тактической ПВО и дополнительные артиллерийские системы.