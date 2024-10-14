Прокуратура попросила приговорить бывшую председательницу совета директоров банка БКФ и основательницу компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую к 20 годам колонии общего режима со штрафом в 500 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Измайловского суда Москвы.

Другого фигуранта дела — бывшего следователя Юрия Носова — обвинение просило приговорить к 13 годам лишения свободы со штрафом в 111 миллионов рублей.

Суд над Миримской и Носовым начался летом 2023 года и проходит в закрытом режиме. Основательнице «Русского продукта» вменяется дача взятки бывшему следователю в размере 3,25 миллиона рублей (часть 5 статьи 291 УК), а также еще три эпизода покушения на дачу взятки (часть 3 статьи 30 часть 5 статьи 291 УК) московским судьям на общую сумму в 1,75 миллиона долларов. Носова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

По версии следствия, в 2016 году Миримская заплатила Носову за «фальсификацию дела», которое тот вел в отношении ее бывшего гражданского мужа — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. С ним предпринимательница судилась «за разлуку с дочерью», обвинив его в похищении девочки.

История о «разлуке с дочерью» получила широкую огласку в 2016 году, ее активно освещали российские таблоиды. С октября 2015-го Следственный комитет расследовал дело по статье о продаже ребенка. Его возбудили после исчезновения дочери Ольги Миримской и Николая Смирнова, которую родила суррогатная мать Светлана Безпятая. Во время беременности пара рассталась, а после рождения девочки Безпятая вместе с младенцем уехала на Кипр. Миримская в заявлении в СК обвинила Безпятую в продаже ребенка Смирнову. В октябре 2016 года Безпятую с девочкой задержали, после чего ребенка передали Миримской. Обвиняемыми по делу стали Смирнов, его секретарь Юлия Манаенкова, Безпятая и ее муж Андрей. В итоге дело прекратили, поскольку Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение, а в действиях Смирнова не нашли состава преступления, пишет «Коммерсант».

Другие эпизоды дела дела касаются 2014–2016 годов. Следствие считает, что Миримская пыталась дать взятку судьям 9-го Арбитражного апелляционного суда, чтобы добиться отмены решения, по которому бывший муж предпринимательницы Алексей Голубович получил особняк в центре Москвы.

Подсудимые вину не признали. Миримская, по словам ее адвоката, считает свое уголовное преследование заказным. Защита утверждает, что следствие «ввели в заблуждение» бывшие мужья предпринимательницы.

Ольгу Миримскую задержали в декабре 2021 года. За шесть лет до этого журнал Forbes включил предпринимательницу в список богатейших женщин России — она заняла 22-е место с состоянием 100 миллионов долларов. В дальнейшем Миримская не попадала в рейтинги журнала.

Газета «Коммерсант» назвала запрошенный обвинением срок для Миримской «беспрецедентно суровым наказанием, которое прокуратура требовала по коррупционным делам». Похожий срок представитель прокуратуры запрашивал для бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке на 7,3 миллиарда рублей. В итоге его приговорили к 16 годам заключения.

О деле Миримской

Одна из богатейших женщин России Ольга Миримская в 2015 году обвинила бывшего мужа в похищении дочери. Теперь ее задержали по делу о взятке следователю, который расследовал похищение

О деле Миримской

Одна из богатейших женщин России Ольга Миримская в 2015 году обвинила бывшего мужа в похищении дочери. Теперь ее задержали по делу о взятке следователю, который расследовал похищение