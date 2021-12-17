Одна из богатейших женщин России Ольга Миримская в 2015 году обвинила бывшего мужа в похищении дочери. Теперь ее задержали по делу о взятке следователю, который расследовал похищение

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Ольга Миримская Борис Кавашкин / ТАСС

Следственный комитет задержал в Москве совладелицу компании «Русский продукт» и Банка корпоративного финансирования (БКФ) , сообщил «Новой газете» адвокат Александр Чернов. 16 декабря в загородном доме Миримской прошел обыск. После допроса в СК ее поместили в изолятор временного содержания, рассказали неназванные источники издания.

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте Миримской, следует из карточки дела на сайте суда. Там сказано, что Миримская задержана по делу о получении взятки в особо крупном размере (статья 290 УК РФ). Адвокат Чернов уточнил «Интерфаксу», что Миримской вменяют дачу взятки в особо крупном размере (статья 291 УК РФ). Суд намерен рассмотреть ходатайство днем 17 декабря.

РБК сообщил, ссылаясь на источники, что вместе с Миримской задержан следователь подмосковного управления СК Юрий Носов, который вел в 2017 году дело, по которому она проходила как потерпевшая. По данным издания, уголовное дело о даче взятки возбудили по заявлению адвоката Вадима Багатурии, представляющего интересы бывшего мужа Миримской Николая Смирнова, одного из руководителей​ компании «Золотая корона» (KoronaPay), с которым предпринимательница судилась «за разлуку с дочерью».

История о «разлуке с дочерью» получила широкую огласку в 2016 году, ее активно освещали российские таблоиды. С октября 2015 года Следственный комитет расследовал дело по статье о продаже ребенка. Его возбудили после исчезновения дочери Ольги Миримской и Николая Смирнова, которую родила суррогатная мать Светлана Безпятая. Во время беременности пара рассталась, а после рождения девочки Безпятая вместе с младенцем уехала на Кипр. Миримская в заявлении в СК обвинила Безпятую в продаже ребенка Смирнову. В октябре 2016 года Безпятую с девочкой задержали, после чего ребенка передали Миримской. Обвиняемыми по делу стали Смирнов, его секретарь Юлия Манаенкова, Светлана Безпятая и ее муж Андрей.

В материалах следствия сказано, что в 2015-2018 годах следователь Юрий Носов фальсифицировал материалы уголовного дела о похищении ребенка, а через посредника получил от Миримской взятки в виде машин Mitsubishi Outlander и Honda CRV. Носов пытался передать это дело в суд, но бывший генпрокурор Юрий Чайка отказался утвердить обвинительное заключение. В 2020 году аналогичное решение принял генпрокурор Игорь Краснов, после чего уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В 2017 году, как писал ранее «Коммерсант», СК возбудил дело о покушении на дачу взятки в особо крупном размере, обвиняемой по которому стала Ольга Миримская. В документах следствия говорилось, что в 2015 году руководству Пресненского суда Москвы пытались дать взятку в размере 550 тысяч долларов. В этом суде шло разбирательство о разделе имущества, в том числе долей в банке БФК, между Миримской и другим ее бывшим мужем Алексеем Голубовичем. В 2018 году Миримскую задержали, но отпустили, взяв с нее обязательство о явке. Следствие по делу неоднократно продлевали, в последний раз — в 2021 году.

Миримскую также обвиняли в нарушении тайны телефонных переговоров (статья 138 УК РФ). В 2016 году в Пресненский суд поступили фальшивые документы о якобы существующем уголовном деле, потерпевшей по которому проходит Миримская. На основании этого документа суд санкционировал прослушку телефонов адвокатов Алексея Голубовича, писал «Коммерсант». РБК утверждал, что Миримскую обвиняли в том, что она получила доступ к телефонным переговорам четырех адвокатов Николая Смирнова.

Адвокат Александр Чернов, представляющий интересы Миримской, сказал, что предпринимательницу обвиняют в том, что она дала взятку в размере 3 миллионов 250 тысяч рублей следователю Носову, участвующему в расследовании уголовного дела о похищении ее дочери. «Она не признает свою вину, считает свое уголовное преследование заказным. Мы убеждены, что бывшие супруги Миримской ввели СКР в заблуждение», — добавил адвокат.

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Александр Бакланов