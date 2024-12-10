Измайловский районный суд Москвы 10 декабря приговорил бывшую председательницу совета директоров лишенного лицензии банка БКФ и основательницу компании «Русский продукт» Ольгу Миримскую к 19 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на суд, Миримскую признали виновной по делу о даче взятки в особо крупном размере.

Второго обвиняемого по делу — бывшего следователя Юрия Носова — приговорили к 11 годам колонии общего режима и штрафу 55,7 миллиона рублей. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Носову запретили 10 лет работать в правоохранительных органах, его лишили звания подполковника юстиции.

Государственный обвинитель в октябре просил назначить Миримской 20 лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа, Носову — 13 лет колонии и штраф 111 миллионов рублей.

ТАСС отмечает, что адвокаты подсудимых оказались недоступны для комментариев. «Интерфакс» сообщает, что приговор, как ожидается, будет обжалован. Ранее Миримская и Носов не признали вину. Миримская называла дело заказным, защита утверждала, что бывшие мужья предпринимательницы ввели следствие в заблуждение.

По версии обвинения, Ольга Миримская в 2016 году передала взятку в размере 3,25 миллиона рублей следователю подмосковного управления СК Носову. Он вел дело, в котором Миримская проходила потерпевшей в связи с похищением ее дочери. Уголовное дело расследовали против бывшего мужа Миримской — совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. Миримская обвиняла его в похищении девочки.

Следственный комитет с 2015 года расследовал дело по статье о продаже ребенка. Его возбудили после исчезновения дочери Ольги Миримской и Николая Смирнова, которую родила суррогатная мать Светлана Безпятая. Во время беременности пара рассталась, а после рождения девочки Безпятая вместе с младенцем уехала на Кипр. Миримская в заявлении в СК обвинила Безпятую в том, что она продала ребенка Смирнову. Безпятую задержали в октябре 2016 года, ребенка передали Миримской. Обвиняемыми по делу стали Смирнов, его секретарь Юлия Манаенкова, Безпятая и ее муж Андрей. Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение, дело прекратили, в действиях Смирнова не нашли состава преступления.

Миримскую также обвиняли в том, что в 2014-2016 годах она трижды покушалась на дачу взятки московским судьям на общую сумму 1,75 миллиона долларов за то, чтобы суды решили в ее пользу спор по разделу имущества с другим ее бывшим мужем Алексеем Голубовичем, ранее работавшем в ЮКОСе.

Журнал Forbes в 2015 году включил Ольгу Миримскую в список 50 богатейших женщин России. Она заняла 22-е место с состоянием 100 миллионов долларов. В другие годы издание не включало ее в свои рейтинги.

Миримская находится в заключении с декабря 2021 года.

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