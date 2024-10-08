В Подмосковье бывшего следователя приговорили к 16 годам колонии по делу о рекордной взятке биткоинами

Балашихинский городской суд Московской области приговорил к 16 годам колонии бывшего следователя Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки биткоинами. Об этом сообщает РИА Новости.

Тамбиеву также назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Бывшему следователю запрещено в течение 12 лет занимать должности в госорганах, он также лишен звания майор юстиции. Бывшей подчиненной Тамбиева Кристине Ляховенко суд назначил девять лет колонии.

Тамбиеву и Ляховенко вменяли несколько эпизодов получения взятки в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. Они не признали вину.

По версии следствия, с 2020 по 2022 годы Тамбиев получал взятки от участников хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также гражданина Эстонии Кирилла Самокутяева. Деньги переводились, в частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не в СИЗО, или за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки.

Ранее сообщалось, что Тамбиева обвиняли в получении взятки биткоинами стоимостью более 1,6 миллиарда рублей (по состоянию на 30 января 2023 года). В ходе заседаний суда стало известно, что всего взяток (помимо биткоинов, это еще 1,5 миллиона долларов) было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей.

РИА Новости пишет, что это рекордная сумма, которая когда либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.