У бывшего московского следователя изъяли в доход государства взятку биткоинами стоимостью 1,6 миллиарда рублей

Никулинский районный суд Москвы изъял более тысячи биткоинов у бывшего главы следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева, обвиненного в получении взятки от членов хакерской группировки Infraud Organization.

Как сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции, в доход государства обращены 1032,1 биткоина. Их стоимость в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года и составляет более 1,6 миллиарда рублей. По курсу на 19 июня 1032,1 биткоина составляют 27,26 миллиона долларов или 2,2 миллиарда рублей.

Решение может быть обжаловано и в законную силу еще не вступило.

Марата Тамбиева задержали в марте 2023 года, обвинив в получении взятки в особо крупном размере. Как писал «Коммерсант», следователю перевели криптовалюту участники Infraud Organization Марк и Константин Бергманы и Кирилл Самокутяевский, находившиеся под следствием по делу о торговле данными банковских карт. Взятка предназначалась для того, чтобы Тамбиев не накладывал арест на активы хакеров. Во время обыска у Тамбиева изъяли макбук, в котором нашли папку «Пенсия» с кодами доступа к криптокошелькам, в которых хранились 1032,1 биткоина.