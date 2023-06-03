Московского следователя обвинили в получении взятки биткоинами стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Коды к кошельку он хранил в папке «Пенсия»

Московского следователя Марата Тамбиева обвинили в получении взятки биткоинами стоимостью более 1,6 млрд рублей (по состоянию на 30 января 2023 года), сообщает «Коммерсант». Против Тамбиева возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, Тамбиев получил криптовалюту от членов хакерской группировки Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского в апреле 2022 года. Все трое в тот момент находились под следствием по делу о торговле данными банковских карт. Согласно «Коммерсанту», они дали взятку Тамбиеву, чтобы следователь не накладывал арест на активы хакеров.

Позднее во время обыска у Тамбиева изъяли макбук, в котором нашли папку «Пенсия» с кодами доступа к криптокошелькам, в которых хранились 1032,1 биткоина, пишет газета. Издание также уточняет, что на взлом устройства потребовалось несколько месяцев.

5 июня суд будет рассматривать иск первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина о конфискации доходов Тамбиева, полученных преступным путем. Сам бывший следователь свою вину отрицает.

По данным «Коммерсанта», взятка в размере 1,6 миллиарда рублей является рекордной для сотрудников российских силовых ведомств.