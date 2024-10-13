МИД подтвердил защите Надежды Кеворковой, что Россия не считает талибов террористами. Журналистку обвиняют в «оправдании терроризма» из-за поста о движении

В МИД России в ответ на запрос защиты журналистки Надежды Кеворковой, арестованной по делу об «оправдании терроризма», сообщили, что российские власти не считают движение «Талибан» террористической организацией. Об этом ютьюб-каналу «Живой гвоздь» рассказал адвокат Калой Ахильгов, получивший официальный ответ ведомства.

Ахильгов рассказал о позиции властей РФ в отношении талибов, сообщая последние новости о деле Кеворковой. 12 октября стало известно, что следствие по делу было завершено.

По словам защитника, в деле по-прежнему два эпизода, которые касаются публикаций в телеграме. Одно сообщение — перепост заметки убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля о нападении в Нальчике в 2005 году. Вторая публикация посвящена талибам. Ахильгов уточнил, что журналистка во время вывода войск США из Афганистана «написала, что талибы отстаивают своих и встречают бывших заключенных с цветами». Это сочли «оправданием терроризма».

Адвокат напомнил, что представители «Талибана» встречаются с руководством России, а представители российского МИДа, в том числе спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, «заявляют о том, что они не считают „Талибан“ террористической организацией».

Движение «Талибан» было признано в России террористической организацией в 2003 году — после того как его в соответствующий список включил Совет Безопасности ООН. В 2017-м глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российские власти вступали в контакт с талибами лишь при двух обстоятельствах — когда российским гражданам или гражданам союзных стран причинялся вред, или чтобы уговорить талибов начать переговоры по вопросу о мирном урегулировании в Афганистане. После захвата власти в стране делегации талибов не раз приезжали в Москву. В октябре 2021 года — после ухода США из Афганистана — Владимир Путин заявил, что Россия готовится исключить «Талибан» из списка террористических организаций, но первым это должен сделать Совет Безопасности ООН. В МИД России говорили, что вопрос об исключении «Талибана» из списка террористических организаций прорабатывается, но окончательное решение примет высшее руководство России. При этом, например, государственное агентство РИА Новости не называет «Талибан» запрещенной в России террористической организацией, как это положено по российским законам, а использует такую формулировку — «движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Еще в ноябре 2021 года сообщалось, что руководство холдинга запретило сотрудникам называть в заметках «Талибан» террористической организацией.

«Более того, уже могу раскрыть вам секрет. Мы сделали соответствующий запрос в МИД о том, что действительно ли наша страна, и правительство, и МИД считают, что „Талибан“ не является террористической организацией, — рассказал Ахильгов. — И мне лично на мой запрос в МИДе ответили за подписью спецпредставителя президента, что наша страна и правительство не считают „Талибан“ террористической организацией, что это преобразившееся в политическое движение правительство страны».

В таком случае, добавил адвокат, говорить об «оправдании терроризма» в деле Кеворковой — «абсурдно».

Надежда Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», Russia Today, «Русского Newsweek», «Радио Свободы», «Кавказского узла» и других изданий.

С мая 65-летняя Кеворкова находится под стражей по уголовному делу об «оправдании терроризма». Она вину не признает. Росфинмониторинг внес журналистку в перечень «экстремистов и террористов».

Дело Надежды Кеворковой

СК преследует журналистку Надежду Кеворкову за два поста. Один из них про «Талибан» — террористическую группировку, лидеры которой регулярно приезжают с визитами в Москву С ними встречались Лавров и другие чиновники

Дело Надежды Кеворковой

СК преследует журналистку Надежду Кеворкову за два поста. Один из них про «Талибан» — террористическую группировку, лидеры которой регулярно приезжают с визитами в Москву С ними встречались Лавров и другие чиновники