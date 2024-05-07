Басманный суд Москвы арестовал 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову по делу об «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК), сообщает «Медиазона».

Защита просила домашний арест или личное поручительство, но суд удовлетворил ходатайство следствия.

Поводом для преследования Кеворковой стали два поста в ее телеграм-канале. В одном из них, по версии следствия, она оправдывает деятельность движения . В другом посте журналистка опубликовала текст своего близкого друга, журналиста , о нападении в Нальчике в 2005 году.

6 мая у Кеворковой прошел обыск, после которого журналистку задержали и отправили в изолятор временного содержания. При обыске у нее изъяли компьютеры и телефоны.

Кеворкова не признала вину по предъявленным обвинениям, но, по словам защиты, сотрудничает со следствием. Она не отказалась от публикаций и настаивает, чтобы следствие разобралось, есть ли в них состав преступления.

В ходе заседания по избранию меры пресечения защита сообщила, что журналистка наблюдается у травматолога после плановой операции. Адвокаты также попросили суд приобщить к материалам дела таблицу с цитатами российских официальных лиц о движении «Талибан», в том числе слова главы МИД Сергея Лаврова, который призывал налаживать отношения с талибами. Судья Елена Ленская отказалась это сделать.

Защита также представила в суде поручительства за Кеворкову. Одно из них подписал президент ассамблеи исламского бизнеса Марат Кабаев — отец .

Надежда Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», Russia Today, «Русского Newsweek», «Радио Свободы», «Кавказского узла» и других изданий.

Журналистка также написала книги «Палестина. Сопротивление», «Палестина: если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». В 2010 году Кеворкову номинировали на премию International Women of Courage.

Сын Кеворковой — журналист Василий Полонский, работавший на телеканале «Дождь» и в «Новой газете».

Дело Надежды Кеворковой

СК преследует журналистку Надежду Кеворкову за два поста. Один из них про «Талибан» — террористическую группировку, лидеры которой регулярно приезжают с визитами в Москву С ними встречались Лавров и другие чиновники

Дело Надежды Кеворковой

СК преследует журналистку Надежду Кеворкову за два поста. Один из них про «Талибан» — террористическую группировку, лидеры которой регулярно приезжают с визитами в Москву С ними встречались Лавров и другие чиновники