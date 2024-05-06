К журналистке Надежде Кеворковой пришли с обыском. По данным «Известий», он связан с делом об оправдании терроризма

У журналистки и писательницы Надежды Кеворковой проходит обыск по делу об оправдании терроризма, сообщают входящие в один медиахолдинг «Известия» и РЕН ТВ, публикуя кадры визита полицейских.

Об обыске у Кеворковой также сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Причина обыска в сообщении ТАСС не называется.

На видео несколько сотрудников полиции стучат в дверь Кеворковой, а когда она открывает, заходят в квартиру. Следующим кадром показан красный флаг с желтой звездой и плакат «Лучше митинг», висящие на стене. Еще один плакат в кадре призывает освободить политзаключенных, обвиняемых по делу . Документы или постановления об обыске в видео не фигурируют, причину своего визита силовики не называют.

По версии источников, причиной обыска у Кеворковой стало то, что она, «разделяя радикальную исламскую идеологию», публиковала посты, «оправдывающие нападение банды Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность движения „Талибан“». О каких постах идет речь и где они были опубликованы, не уточняется.

Кроме того, как пишут «Известия» и РЕН ТВ, Кеворкова «поддерживает дружеское общение с людьми, причастными к террористической деятельности и финансирующими ». РЕН ТВ также утверждает, что Кеворкову «приглашали на постоянное место жительство в Турцию для работы против России».

Официальных пресс-релизов каких-либо ведомств по этому поводу не было. На сайте московских судов открытых дел в отношении Кеворковой нет.

Надежда Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», Russia Today, «Русского Newsweek», «Радио Свободы», «Кавказского узла» и других изданий. Она автор книг «Палестина. Сопротивление», «Палестина: если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». В 2010 году ее номинировали на премию International Women of Courage.

Сын Кеворковой — журналист Василий Полонский, работавший на телеканале «Дождь» и в «Новой газете». Также Кеворкова ведет телеграм-канал, в котором более девяти тысяч подписчиков. Обыск в своей квартире она в нем пока не комментировала.