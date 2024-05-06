Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в «оправдании терроризма» из-за поста про «Талибан»

Следственный комитет предъявил журналистке Надежде Кеворковой, у которой утром прошел обыск, обвинение в «оправдании терроризма» из-за поста о движении «Талибан», сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката.

О каком посте идет речь, не уточняется. Ее адвокат Калой Ахильгов пишет, что причиной возбуждения дела стал пост 2018 года в ее телеграм-канале, в котором она разместила текст своего близкого друга, убитого в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, о нападении в Нальчике.

Еще один эпизод обвинения, по словам Ахильгова, связан с постом 2021 года, в котором якобы оправдывается деятельность «Талибана». Подробностей он не привел.

Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено. Однако его представители неоднократно посещали в Москву, встречались с главой МИД Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными чиновниками. В последний раз делегация «Талибана» была с визитом в России в конце сентября 2023 года.

После обыска Надежду Кеворкову задержали, затем ее отправят в изолятор временного содержания (ИВС). 7 мая суд изберет ей меру пресечения. Кеворкова вину по делу не признает, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката.

О том, что у Кеворковой проходит обыск, утром сообщили «Известия» и ТАСС. По данным «Известий», ссылавшихся на источник, обыск был связан с публикацией постов, «оправдывающих нападение банды Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность движения „Талибан“». О каких постах идет речь, не сообщалось. ТАСС причину обыска не называл.

Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», Russia Today, «Русского Newsweek», «Радио Свободы», «Кавказского узла» и других изданий. Она автор книг «Палестина. Сопротивление», «Палестина: если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». В 2010 году Кеворкову номинировали на премию International Women of Courage. Ее сын — журналист Василий Полонский, работавший на телеканале «Дождь» и в «Новой газете».