Журналистке Надежде Кеворковой предъявили обвинение в «оправдании терроризма» (статья 205.2 УК) из-за двух постов в телеграм-канале, она задержана, сообщил адвокат Калой Ахильгов. Утром в ее квартире в Москве прошел обыск. Известия« и РЕН-ТВ писали, что обыск был связан с публикацией постов, „оправдывающих нападение банды Басаева на Нальчик в 2005 году и деятельность движения „Талибан““. Анонимные источники изданий утверждали, что Кеворкова якобы „поддерживает дружеское общение с людьми, причастными к террористической деятельности и финансирующими “.

По словам Ахильгова, Кеворковой вменяют публикацию в личном телеграм-канале за 2018 год, где она опубликовала текст журналиста „На смерть Анзора Астемирова“, в нем говорится о 2005 года. Текст был написан Джемалем в 2010 году, Кеворкова опубликовала его вскоре после убийства журналиста в ЦАР. Ахильгов отмечает, что Джемаль был близким другом Кеворковой.

Второй эпизод в деле связан с постом про „Талибан“ за 2021 год. О каком именно посте идет речь, не уточняется.

7 мая суд изберет Кеворковой меру пресечения. Журналистка вину не признает.

Надежда Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для „Независимой газеты“, „Новой газеты“, Russia Today, „Русского Newsweek“, „Радио Свободы“, „Кавказского узла“ и других изданий. Она автор книг „Палестина. Сопротивление“, „Палестина: если мне надо будет умереть“ и „Если я забуду тебя, Иерусалим“. В 2010 году ее номинировали на премию International Women of Courage.

Сын Кеворковой — журналист Василий Полонский, который работал на телеканале „Дождь“ и в „Новой газете“.

Верховный суд России признал движение „Талибан“ террористической организацией в 2003 году. Вот как это было обосновано:

Движение Талибан» сформировалось в Афганистане в 1994 году как экстремистское исламское движение. Поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями, действующими на территории Чеченской республики. В своей деятельности использует методы террора — так, осенью 1995 года ими был захвачен самолет Ил-76 татарстанской авиакомпании «Аэростан», экипаж которого длительное время удерживался в качестве заложников. При поддержке У. бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в Центрально-азиатских государствах, в том числе и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии.

В декабре 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что российские власти вступали в контакт с талибами лишь при двух обстоятельствах — когда российским гражданам или гражданам союзных стран причинялся вред, или чтобы уговорить талибов начать переговоры по вопросу о мирном урегулировании в Афганистане. Позднее — в ноябре 2019 года — в Москве прошла конференция, в которой участвовали как Лавров, так и представители «Талибана». С тех пор делегации талибов не раз приезжали в Москву, в том числе после захвата власти в Афганистане.

В октябре 2021 года — уже после ухода США из Афганистана и захвата власти в стране талибами — президент России Владимир Путин заявил, что Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но сделать это в первую очередь должен Совет безопасности ООН. При этом он отмечал, что власти РФ сотрудничают с представителями «Талибана», приглашают их в Москву и находятся в контакте с ними в самом Афганистане.

Еще позднее в МИД России заявили, что вопрос об исключении «Талибана» из списка террористических организаций прорабатывается, но окончательное решение примет высшее руководство России. При этом, например, государственное агентство РИА Новости не называет «Талибан» запрещенной в России террористической организацией, как это положено по российским законам, а использует такую формулировку — «движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность». Еще в ноябре 2021 года сообщалось, что руководство холдинга запретило сотрудникам называть в заметках «Талибан» террористической организацией.

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