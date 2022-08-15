Год назад «Талибан» захватил власть в Афганистане. Итоги правления: экономический кризис, гуманитарная катастрофа и систематическая дискриминация женщин

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Боевик движения «Талибан» на мосту в Кабуле. 6 августа 2022 года Ali Khara / Reuters / Scanpix / LETA

15 августа 2021 года — ровно год назад — боевики движения заняли Кабул. Спустя еще две недели США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. В начале сентября талибы захватили последнюю неподконтрольную им провинцию страны и объявили о завершении войны, которая продолжалась 20 лет. Каким оказался первый год правления талибов в Афганистане? Издание Axios подвело его итоги.

Экономический кризис

Бюджет Афганистана на 2022 год уменьшился на 60% по сравнению с 2020 годом. До падения светского правительства страна почти полностью зависела от иностранной помощи — около 75-80% бюджета приходилось на западные гранты. С приходом «Талибана» их объем радикально снизился.

Экономика страны сократилась на 30-40%, пишет BBC News. США заморозили активы Центрального банка Афганистана, что привело к его неспособности выполнять многие из основных функций. Помимо этого, санкции, введенные против «Талибана», заставили иностранные банки и другие финансовые учреждения ограничить или вовсе заблокировать обработку большинства транзакций с участием афганских счетов.

По данным Axios, рост цен на базовые товары в 2022 году составил 52%, а средние доходы населения страны снизились до минимального уровня за последние 10 лет — до 375 долларов в год на человека. ООН считает, что в течение 2022 года уровень безработицы может достигнуть 40% (в 2021 году он составлял 13%), а за чертой бедности может оказаться до 97% населения страны.

Гуманитарный кризис

По данным ООН, около половины населения Афганистана уже сегодня живет за чертой бедности. Почти 23 миллиона человек испытывают нехватку продовольствия, многие из них столкнулись с голодом. Более двух миллионов детей страдают от недоедания. При этом в марте 2022 года координатор гуманитарной помощи ООН в Афганистане доктор Рамиз Алекперов говорил, что с нехваткой продовольствия столкнулось почти 95% населения.

Кризис сильно усугубили засуха, неурожай и землятресение, которое произошло в июне 2022 года. Тогда погибли более тысячи человек и около шести тысяч получили ранения. ООН пишет, что десятки населенных пунктов были разрушены полностью либо частично.

Вертолет «Талибана» доставляет гуманитарную помощь после землятресения. 23 июня 2022 года Ali Khara / Reuters / Scanpix / LETA

По данным Красного креста, около 70% афганских семей не могут удовлетворить основные потребности в продуктах питания и непродовольственных товарах. Это особенно касается семей, во главе которых остались вдовы, пожилые люди и люди с инвалидностью.

Наступление на права женщин

«Нигде в мире не было столь масштабного, систематического и всеобъемлющего наступления на права женщин и девочек — ограничиваются все аспекты их жизни под прикрытием морали и посредством инструментализации религии», — говорится в докладе ООН.

«Талибан» лишил девочек доступа к среднему образованию, а в университетах ввели раздельное расписание для мужчин и женщин. BBC News пишет, что это разделение было установлено, чтобы ранее поступившие студентки смогли закончить свое обучение. В то же время Amnesty International отмечает, что многие студентки столкнулись с притеснениями, из-за чего были вынуждены прекратить учебу.

Афганские девочки на занятиях в кабульской школе, которая работает без разрешения властей. 30 июля 2022 года Ebrahim Noroozi / AP / Scanpix / LETA

Женщины в Афганистане теперь обязаны носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо и все тело, а их родственники-мужчины могут быть арестованы или уволены с госслужбы в случае нарушения женщиной этого требования. Женщинам также рекомендовано не покидать дом без крайней необходимости.

Большинство женщин лишились работы — исключением для них стала работа в области здравоохранения и образования, где не так легко найти компетентные кадры. Amnesty International в своем докладе пишет, что «стратегия „Талибана“ заключается в том, чтобы позволить работать только тем женщинам, которых не могут заменить мужчины». По данным правозащитной организации, женщины, выступающие против введенных ограничений, подвергаются преследованиям, угрозам, арестам и даже пыткам. Также Amnesty International сообщает, что после прихода к власти талибов в Афганистане увеличилось число детских, ранних и принудительных браков.

Невесты в ожидании начала массовой свадебной церемонии в Кабуле. 13 июня 2022 года

Sahel Arman / AFP / Scanpix / LETA Женихи в ожидании начала свадебной церемонии в Кабуле. 13 июня 2022 года Sahel Arman / AFP / Scanpix / LETA

Захват власти «Талибаном» привел к исчезновению независимых СМИ в стране, в частности, были закрыты «Би-би-си», и . Согласно докладу «Репортеров без границ», за год число журналистов в стране сократилось на 60% — из почти 12 тысяч человек осталось менее пяти тысяч. Более 75% журналисток лишились работы. Также было закрыто около 40% национальных СМИ. В 2022 году Афганистан занял 156 место из 180 в индексе свободы прессы, который составляют «Репортеры без границ». Годом ранее он занимал 122 место.

Массовые расправы

Миссия ООН по содействию Афганистану пишет, что, несмотря на общее снижение уровня насилия с применением оружия, с середины августа 2021 года по июнь 2022 года погибли или были ранены около двух тысяч мирных жителей. Большинство жертв связано с целенаправленными нападениями боевиков группировки « -Хорасан» на общины этнических и религиозных меньшинств. В стране совершили 160 внесудебных казней бывших сотрудников правительства и силовых структур. В ООН подчеркнули, что «общая обстановка в плане безопасности становится все менее предсказуемой».

Что такое «Талибан»

Статья, которой нам всем так не хватало: стыдные (на самом деле вовсе нет) вопросы о «Талибане» США правда «сдали» Афганистан талибам? И зачем Россия дружит с террористами?

Что такое «Талибан»

Статья, которой нам всем так не хватало: стыдные (на самом деле вовсе нет) вопросы о «Талибане» США правда «сдали» Афганистан талибам? И зачем Россия дружит с террористами?