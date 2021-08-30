США завершили вывод войск из Афганистана

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Американская армия завершила вывод своего контингента из Афганистана, пишет CNN со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннета Маккензи.

Сегодняшний уход означает как конец военного компонента эвакуации, так и конец почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года.

Маккензи заявил, что последний американский военно-транспортный самолет покинул аэропорт Кабула.

Военная эвакуация завершена, но дипломатическая миссия помощи гражданам США и афганцам, которые имеют право на выезд в США и хотят уехать, продолжается.

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