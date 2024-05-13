Журналистку Надежду Кеворкову внесли в перечень «экстремистов и террористов»

Росфинмониторинг внес журналистку Надежду Кеворкову, арестованную по делу об «оправдании терроризма», в перечень «экстремистов и террористов».

Соответствующая информация появилась в реестре Росфинмониторинга. Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства людей и организаций, включенных в этот перечень.

Надежда Кеворкова была корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, писала для «Независимой газеты», «Новой газеты», Russia Today, «Русского Newsweek», «Радио Свободы», «Кавказского узла» и других изданий. Ее сын — журналист Василий Полонский, работавший на телеканале «Дождь» и в «Новой газете».

7 мая Басманный суд Москвы отправил 65-летнюю Кеворкову в СИЗО по уголовному делу об «оправдании терроризма». Поводом для преследования журналистки стали два поста в ее телеграм-канале. В одном из них, по версии следствия, она оправдывает деятельность движения . В другом посте журналистка опубликовала текст своего близкого друга, журналиста , о нападении в Нальчике в 2005 году.

Кеворкова вину не признает.

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