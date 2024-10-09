47news: следователи допросили в Израиле бывшего концертного директора Игоря Талькова. Его заочно обвинили в убийстве певца

Следователи из Петербурга приехали в Израиль и допросили Валерия Шляфмана — бывшего концертного директора Игоря Талькова, обвиняемого по делу об убийстве певца в 1991 году, сообщает 47news без ссылки на источник.

По данным издания, всего следователи провели в Израиле допросы по трем делам об убийствах. Как утверждается, израильские правоохранительные службы сопровождали сотрудников Следственного комитета РФ и оказывали им содействие.

Шляфман в ходе допроса отрицал свою причастность к гибели Талькова. Другие подробности его разговора со следователями 47news не приводит.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в ходе перестрелки, произошедшей за кулисами во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Конфликт возник между представителями Талькова и певицы Азизы из-за очередности выступлений.

По версии следствия, Талькову и его директору угрожал пистолетом телохранитель Азизы Игорь Малахов. Во время потасовки Шляфман завладел оружием Малахова и выстрелил в него, но в итоге пуля попала в Талькова, задев сердце и легкое. Певец умер на месте. Концерт в «Юбилейном» прервали.

Изначально Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. В феврале 1992 года он уехал из России в Израиль и сменил фамилию на Высоцкий. С тех пор расследование дела приостановили, но в 2018 году Следственный комитет его возобновил.

В 2022-м суд в Петербурге заочно арестовал бывшего концертного директора по делу об убийстве певца. Теперь его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. Шляфман объявлен в международный розыск. В июле 2024 года суд приступил к рассмотрению дела по существу.

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