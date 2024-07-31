В Петербурге начался суд по делу о гибели Игоря Талькова. В убийстве заочно обвиняется бывший директор певца

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в ходе перестрелки, произошедшей за кулисами во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Конфликт возник между представителями Талькова и певицы Азизы из-за очередности выступлений.

По версии следствия, Талькову и его директору угрожал пистолетом телохранитель Азизы Игорь Малахов. Во время потасовки Шляфман завладел оружием Малахова и выстрелил в него, но в итоге пуля попала в Талькова, задев сердце и легкое. Певец умер на месте. Концерт в «Юбилейном» прервали.

Изначально Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. В феврале 1992 года он уехал из России в Израиль и сменил фамилию на Высоцкий.

С тех пор расследование дела приостановили, но в 2018 году Следственный комитет его возобновил. В 2022-м суд в Петербурге заочно арестовал Шляфмана. Теперь его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.