В Петербурге начался суд по делу о гибели Игоря Талькова. В убийстве заочно обвиняется бывший директор певца
Петроградский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве в 1991 году певца Игоря Талькова, сообщает «Интерфакс».
Заочное обвинение по делу предъявлено бывшему концертному директору артиста Валерию Шляфману.
Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года в ходе перестрелки, произошедшей за кулисами во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Конфликт возник между представителями Талькова и певицы Азизы из-за очередности выступлений.
По версии следствия, Талькову и его директору угрожал пистолетом телохранитель Азизы Игорь Малахов. Во время потасовки Шляфман завладел оружием Малахова и выстрелил в него, но в итоге пуля попала в Талькова, задев сердце и легкое. Певец умер на месте. Концерт в «Юбилейном» прервали.
Изначально Шляфмана обвиняли в убийстве по неосторожности. В феврале 1992 года он уехал из России в Израиль и сменил фамилию на Высоцкий.
С тех пор расследование дела приостановили, но в 2018 году Следственный комитет его возобновил. В 2022-м суд в Петербурге заочно арестовал Шляфмана. Теперь его обвиняют в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.
На первом заседании суда представитель следствия Сергей Боровков зачитал обвинительное заключение, пишет агентство. Кроме того, суд допросил одного из свидетелей. Другие свидетели, включая вдову Игоря Талькова, на заседание не явились. Процесс возобновится 12 августа.