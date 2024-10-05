Воронежский губернатор заявил об атаке украинских беспилотников по гражданским предприятиям

В Воронежской области в ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Какие именно объекты подверглись атаке, он не уточнил.

По словам чиновника, на одном из предприятий произошел пожар. Один человек получил осколочное ранение в руку.

На другом предприятии после атаки дронов пострадавших и разрушений нет, утверждает Гусев.

В местных пабликах, как отмечает «Русская служба Би-би-си», сообщили, что одной из целей атаки мог быть спиртзавод в селе Красное в Новохоперском районе.

Минобороны РФ отчиталось, что в ночь на субботу силы ПВО сбили десять украинских беспилотников — семь над Белгородской областью, два над Курской и один над Воронежской.

Воздушные силы ВСУ в свою очередь сообщили, что российские войска ночью выпустили по Украине три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 13 ударных беспилотников.

Три дрона были сбиты в Одесской области, еще десять «локационно потеряны на севере и юге страны, заявили украинские военные. Управляемые авиационные ракеты не достигли своих целей в результате активного противодействия средств РЭБ, добавили в ВСУ.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

С начала октября Воронежская область уже не впервые подвергается атакам ВСУ. В ночь на 3 октября дроны атаковали город Борисоглебск, где располагается военный аэродром. Спустя сутки была атакована нефтебаза в Аннинском районе.

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