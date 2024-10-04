В Воронежской области после атаки дронов загорелась нефтебаза. Пожар также произошел на нефтехранилище в Пермском крае

В Воронежской области в результате падения украинского беспилотника утром 4 октября произошел пожар на территории нефтебазы, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в Аннинском районе средства радиоэлектронной борьбы подавили украинские дроны, один из которых упал на территорию нефтебазы. Гусев уточнил, что загорелась пустая цистерна. Пострадавших нет.

Позже губернатор объявил, что возгорание было «небольшое», а ущерба нефтебазе не нанесено.

МЧС России утром 4 октября сообщило о пожаре на частной базе по хранению нефтепродуктов в промзоне деревни Осенцы в Пермском крае. Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. По данным ведомства, горели емкости с топливом.

Причина возгорания не сообщается, в МЧС заявили, что рассматривают две версии — неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Минобороны России отчиталось, что за ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 18 украинских беспилотников. Шесть дронов уничтожено над Белгородской областью, еще шесть — над Воронежской областью, пять — над акваторией Азовского моря и один — над Ростовской областью.