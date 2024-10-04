Владислав Бакальчук подал иск к Wildberries и основательнице маркетплейса Татьяне Ким на 350 миллиардов рублей

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук подал иск к ООО «Вайлдберриз», Татьяне Ким (Бакальчук) и ООО «РВБ» (объединенное предприятие Wildberries и оператора рекламы Russ) более чем на 350 миллиардов рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя Бакальчука.

Бакальчук требует признать недействительными сделки по передаче активов Wildberries объединенной компании.

По оценке Бакальчука, сумма «незаконно переданных активов» составляет более 350 миллиардов рублей. «Склады, мезонины, оборудование, фуры, логистические мощности, банк Wildberries и его активы, нематериальные ценности, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт», — пояснил он в разговоре с Forbes.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сказали, что исковые документы к ним еще не поступали.

3 октября Бакальчук сообщил, что подал иск к ООО «РВД» и Татьяне Ким (Бакальчук) с требованием признать недействительной сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании. По его мнению, эта сделка «противоречит всем принципам закона и здравого смысла». Он добавил, что «домен выбыл из нашей совместной собственности без моего согласия и воли».

«Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», — заявил Бакальчук.

В июне Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что к нему на встречу приехал Владислав Бакальчук, у которого возникли «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом». Бакальчук утверждал, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес». Татьяна Ким (Бакальчук) заявила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе, и что «с самого начала все было согласовано». Она отмечала, что у ее мужа один процент акций Wildberries и он не принимает участия в управлении компанией. 30 июля она сообщила, что «официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом».

Forbes выдвигал несколько версий причин конфликта между Бакальчуками. По одной из них, Татьяна Ким (Бакальчук) опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе Wildberries под Петербургом в январе 2024 года. Представители Russ якобы помогли решить проблему «на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, Бакальчук «влюбилась, и ее любовь имеет отношения к Russ».

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