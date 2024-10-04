Сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров попросил журналистов не публиковать «отрывочные документы по отравлению» Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

По его словам, такие публикации могут помешать расследованию смерти политика, которое ведет «объединенная группа сотрудников ФБК и нескольких журналистов-расследователей».

В качестве примера, «почему это очень-очень плохо», Албуров привел ситуацию, когда «одно из СМИ» в первые дни после смерти Навального опубликовало видео с уличных камер наблюдения в ЯНАО, к которым ФБК тоже получил доступ. «Это привело к тому, что все архивы были удалены с серверов, а доступ был заблокирован. С опубликованными на днях документами прямо сейчас происходит абсолютно аналогичная история», — заявил сотрудник ФБК.

Мы [группа расследователей] все договорились ничего не публиковать до завершения расследования, как бы не хотелось похвастаться промежуточными результатами. У нас не просто есть все материалы, которые публиковались в последние дни, у нас их во много раз больше. Но мы не выкладываем их сразу ради быстрого хайпа и пары интервью, потому что главная задача другая — раскрыть преступление. Еще хуже, когда журналисты точно знают, что у нас есть такой же материал и сверкая пятками бегут его публиковать, опасаясь, что первыми это сделаем мы (были и такие случаи).

Я не могу запретить журналистам работать, но, пожалуйста, давайте не ставить под угрозу сложное расследование огромной общественной важности. Коллеги, если вы считаете, что у вас есть важная информация, то свяжитесь с нами, и мы вместе придумаем, как и что сделать, чтобы не усложнять расследование убийства.

С конца сентября вышло несколько публикаций, посвященных документам, которые, как утверждается, связаны со смертью политика Алексея Навального.

Издание The Insider 29 сентября заявило, что получило доступ к «сотням» таких документов. В публикации утверждалось, что в первоначальной версии постановления об отказе в возбуждении дела следователь указал, что Навальный перед смертью жаловался на боль в животе, у него были судороги и рвота.

Затем близкий к силовикам телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал «полную версию» постановления об отказе в возбуждении дела после смерти Навального. В нем были перечислены повреждения на теле политика. Подтверждений тому, что документ подлинный, нет.

Центр «Досье» Михаила Ходорковского 4 октября опубликовал список предметов и объектов, с которыми мог контактировать Навальный перед смертью. Этот же перечень обнародовал «ВЧК-ОГПУ». На основе материалов проверки гибели политика телеграм-канал сделал вывод, что следователь «изначально отрабатывал, как основную, версию об отравлении».