ВЧК-ОГПУ опубликовал «полную версию» постановления об отказе в возбуждении дела после смерти Навального. В ней перечислены повреждения на теле политика

Близкий к силовикам анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал, как утверждается, первоначальную версию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти Алексея Навального в колонии, подписанную следователем Александром Варапаевым. Подтверждений тому, что документ подлинный, нет.

В опубликованной ВЧК-ОГПУ версии — в отличие от документа, выданного вдове Навального Юлии — содержится перечисление повреждений, обнаруженных на теле политика. Их подробное описание занимает около одной страницы. Среди них:

кровоподтеки на локтях, голенях, стопе, которые, говорится в документе, появились за 30-40 минут до смерти и «в причинно-следственной связи со смертью не состоят»;

кровоизлияния на нижней губе, появившиеся при искусственной вентиляции легких;

переломы ребер, появившиеся в ходе реанимации и их изъятия для медико-криминалистического исследования;

переломы трахеи, появившиеся при исследовании тела после смерти;

ссадина на стопе, появившаяся после смерти;

кровоподтек на предплечье, появившийся за 3-7 дней до смерти.

В версии, выданной Юлии Навальной, подробное описание всех этих повреждений отсутствует. Там содержится только фраза: «При судебно-медицинской экспертизе трупа Навального А.А. обнаружены телесные повреждения, которые возникли в результате реанимационных мероприятий и при проведении судебно-медицинской экспертизы».

Издание The Insider 29 сентября заявило, что получило доступ к «сотням» документов, связанным со смертью Алексея Навального в колонии. По словам журналистов, в первоначальной версии постановления об отказе в возбуждении дела следователь указал, что Навальный перед смертью жаловался на боль в животе, у него были судороги и рвота. Полностью The Insider копию постановления не выкладывал. О том, что там было подробное описание повреждений, обнаруженных на теле политика, издание не упоминало.

Читайте также

The Insider: власти пытались скрыть, что у Алексея Навального перед смертью были боли в животе, рвота и судороги. Официальные документы были отредактированы

Читайте также

The Insider: власти пытались скрыть, что у Алексея Навального перед смертью были боли в животе, рвота и судороги. Официальные документы были отредактированы