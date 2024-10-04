Центр «Досье»: из колонии в Харпе изъяли все предметы, с которыми контактировал Навальный перед смертью. В том числе снег и мусор

Следствие изъяло из колонии в Харпе все предметы и объекты, с которыми мог контактировать политик Алексей Навальный перед смертью. Об этом пишет Центр «Досье», опубликовавший полный список изъятых объектов. Этот же список ранее обнародовал анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Всего в списке 75 позиций. Следствие, в частности, изъяло:

все личные вещи Навального, в том числе верхнюю одежду и нижнее белье;

матрас, постельное белье, книги (Библия, «Война и мир», «Жизнь и труды Пушкина», англо-русский словарь);

образцы пищи;

смывы с бушлата Навального, с пола, где он лежал, а также из камеры;

образцы снега из прогулочного двора, где, как утверждали во ФСИН, Навальному стало плохо;

рвотные массы, ногтевые пластины с обеих рук, смывы с губ и кистей, из носа и рта, волосы;

четыре видеорегистратора;

мусор и расходные материалы, оставшиеся после работы бригады скорой помощи (медицинские маски, ящики с медицинскими инструментами и , необходимые для искусственной вентиляции легких).

«Досье» предполагает, что медикам могли помогать несколько осужденных. В чем именно, журналисты не уточняют. В материалах следствия указано, что с Навальным контактировали Миронов М.А., Абаев В.С. и Сигачев В.В., которые не указаны в списке сотрудников колонии. На руках у «осужденного Абаева» были медицинские перчатки, их также забрали.

Журналисты, основываясь на полном списке изъятых предметов, считают, что в колонии могло не остаться ни одной вещи, к которой прикасался Навальный. Однако только напротив 31 позиции в документе стоит пометка, что они отправлены на экспертизу. Передавались ли на исследование другие предметы, в том числе одежда и нижнее белье, неизвестно. Образцы крови и мочи Навального, по данным «Досье», отправили на экспертизу в Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава.

Анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» на основе материалов проверки смерти Навального делает вывод, что следователь «изначально отрабатывал, как основную, версию об отравлении». Похожей версии придерживается центр «Досье», журналисты которого считают, что действия силовиков после гибели политика «могут говорить о том, что они рассматривали версию о насильственной смерти».

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было выдано Юлии Навальной, говорилось, что «какие-либо противоправные действия в отношении осужденного Навального А.А. не совершались, насилие не применялось, а обнаруженные телесные повреждения явились следствием медицинских манипуляций». Из постановления также следует, что следователи проверяли смерть Навального по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть (часть 4 статьи 111 УК), и об убийстве (статья 105 УК). Следствие отказало в возбуждении дела по факту смерти Навального «в связи с отсутствием события преступления», предусмотренного этими статьями.

29 сентября издание The Insider заявило, что получило доступ к «сотням» официальных документов, связанных со смертью политика Алексея Навального. Журналисты, в частности, опубликовали копии двух версий постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные следователем Александром Варапаевым. В первой версии говорится, что Навальный «лег на пол, после чего начал высказывать жалобы на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание». В более поздней — окончательной версии — упоминания боли в животе, рвоты и судорог уже нет.

В свою очередь близкий к силовикам «ВЧК-ОГПУ» выложил, как утверждается, первоначальную версию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти Алексея Навального в колонии, подписанную следователем Варапаевым. В опубликованной телеграм-каналом версии — в отличие от документа, выданного вдове Навального Юлии — содержится перечисление повреждений, обнаруженных на теле политика. Среди них — кровоизлияния на нижней губе, появившиеся при искусственной вентиляции легких, переломы ребер, появившиеся в ходе реанимации и их изъятия для медико-криминалистического исследования, переломы трахеи, появившиеся при исследовании тела после смерти, ссадина на стопе, появившаяся после смерти, а также кровоподтеки на локтях, голенях, стопе, которые, как говорится в документе, появились за 30-40 минут до смерти и «в причинно-следственной связи со смертью не состоят». В версии, выданной Юлии Навальной, подробное описание всех этих повреждений отсутствует.

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