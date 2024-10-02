ЦАХАЛ сообщил об ударе по «террористическим объектам» в Бейруте

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) около двух часов ночи сообщила, что военные атакуют террористические объекты в Бейруте.

Подробностей этой атаки ЦАХАЛ не привел, однако спустя несколько часов сообщил, что в последние дни израильская авиация «под точным руководством» разведки осуществила серию атак на объекты по производству боеприпасов и другую террористическую инфраструктуру по всему Бейруту. О последствиях этих атак неизвестно.

Израильские военные отмечают, что «Хизбалла» размещает свои объекты в том числе под жилыми домами в центре Бейрута, подвергая риску мирных жителей. Перед атаками, как сообщает ЦАХАЛ, было предпринято «множество шагов», чтобы снизить вероятность причинения вреда гражданскому населению, а жителей районов Бейрута заблаговременно предупредили.

27 сентября Армия обороны Израиля нанесла удар по штабу «Хизбаллы» в районе Дахия в Бейруте, в результате которого был убит лидер движения Хасан Насралла. Вечером 30 сентября ЦАХАЛ начал проводить «ограниченные рейды» на юге Ливана. Жителям городов в этом районе рекомендовали покинуть свои дома. Вместе с этим израильские военные в ответ на ракетные обстрелы «Хизбаллы», которые затрагивают в основном север страны (иногда достигая Тель-Авива в центре), продолжают наносить авиаудары по Бейруту.

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