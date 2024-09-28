«Хизбалла» подтвердила, что ее лидер Хасан Насралла убит

Движение «Хизбалла» подтвердило гибель своего лидера Хасана Насраллы, сообщает Reuters. В распространенном «Хизбаллой» заявлении также говориться, что движение продолжит борьбу с Израилем.

Армия обороны Израиля вечером в пятницу, 27 сентября, нанесла авиаудар по штабу «Хизбаллы» в южном пригороде Бейрута. После этого, как сообщалось, связь с Насраллой прервалась.

Утром в субботу, 28 сентября, пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что Насралла убит, в тот момент «Хизбалла» эту информацию не комментировала.

Также в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля по штабу «Хизбаллы» в столице Ливана, как стало известно ранее, была убита дочь Хасана Насраллы — Зейнаб. Также, заявили в ЦАХАЛ, были убиты командир южного командования «Хизбаллы» Али Караки, отвечавший за обстрелы Израиля из приграничных районов, и ряд других высокопоставленных членов движения.