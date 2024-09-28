В результате удара Армии обороны Израиля по штабу «Хизбаллы» в Бейруте убита, по предварительным данным, дочь лидера движения Хасана Насраллы

По данным израильского 12 канала в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля по штабу «Хизбаллы» в Бейруте, погибла Зейнаб Насралла — дочь лидера движения Хасана Насраллы. Источник информации о гибели Зейнаб Насраллы не уточняется

Информацию 12 канала цитируют другие израильские СМИ, в том числе газета The Jerusalem Post, которая указывает, что дочь Насраллы была известна преданностью идеям «Хизболлы».

В частности, напоминает издание, говоря о смерти брата Хади, погибшего в 1997 году в столкновении с израильскими военными, Зейнаб Насралла заявляла, что ее семья «не пролила ни слезинки». «Нам стыдно, что мы принесли такую малую жертву по сравнению с другими семьями мучеников», — говорила она в интервью телеканалу «Аль-Манар» в 2022 году.

Достоверных данных о судьбе самого лидера «Хизбаллы» на момент публикации новости не было. После удара, нанесенного вечером 27 сентября, появлялись сообщения как о том, что Хасан Насралла убит, так и о том, что лидер «Хизбаллы» выжил и в ближайшее время выступит с обращением (по состоянию на утро 28 сентября этого не произошло).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, прервавший визит в США на Генассамблею ООН и вернувшийся домой, пока никаких подробностей о последствиях удара по штабу «Хизбаллы» в Бейруте не сообщил.

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