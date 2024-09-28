В ЦАХАЛ заявили о гибели лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы
Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла убит в результате удара, нанесенного израильскими ВВС по штабу движения в Бейруте, объявила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Удар по центральному штабу «Хизбаллы», который расположен в южном пригороде Дахия в столице Ливана Бейруте, был нанесен вечером 27 сентября.
До заявления ЦАХАЛ достоверных данных о том, удалось ли выжить Хасану Насралле, не было. После удара по штабу «Хизбаллы» появлялись сообщения как о том, что лидеру «Хизбаллы» удалось выжить, так и о том, что он убит.
Также в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля по штабу «Хизбаллы» в столице Ливана, как стало известно ранее, была убита дочь Хасана Насраллы — Зейнаб.
Хасан Насралла, родившийся 31 августа 1960 года, возглавлял «Хизбаллу» более 30 лет. Под руководством Насраллы «Хизбалла» неоднократно наносила ракетные удары по территории Израиля. В 2006 году нападение террористов «Хизбаллы» на израильских военных стало причиной ливано-израильской войны. При Насралле «Хизболла» была признана террористической организацией во многих странах мира, но не в России и Иране.