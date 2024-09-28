В ЦАХАЛ заявили о гибели лидера «Хизбаллы» Хасана Насраллы

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла убит в результате удара, нанесенного израильскими ВВС по штабу движения в Бейруте, объявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Khalil Hassan / Reuters / Scanpix / LETA

Удар по центральному штабу «Хизбаллы», который расположен в южном пригороде Дахия в столице Ливана Бейруте, был нанесен вечером 27 сентября.

Последствия удара ЦАХАЛ по одному из кварталов на юге Бейрута, контролируемому «Хизбаллой». 28 сентября 2024 года AFP / Scanpix / LETA

До заявления ЦАХАЛ достоверных данных о том, удалось ли выжить Хасану Насралле, не было. После удара по штабу «Хизбаллы» появлялись сообщения как о том, что лидеру «Хизбаллы» удалось выжить, так и о том, что он убит.

Также в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля по штабу «Хизбаллы» в столице Ливана, как стало известно ранее, была убита дочь Хасана Насраллы — Зейнаб.

Хасан Насралла, родившийся 31 августа 1960 года, возглавлял «Хизбаллу» более 30 лет. Под руководством Насраллы «Хизбалла» неоднократно наносила ракетные удары по территории Израиля. В 2006 году нападение террористов «Хизбаллы» на израильских военных стало причиной ливано-израильской войны. При Насралле «Хизболла» была признана террористической организацией во многих странах мира, но не в России и Иране.

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