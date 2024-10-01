«Студенческий антифашистский фронт»: политическую школу РГГУ планируют назвать именем Дарьи Дугиной

Высшая политическая школа имени философа Ивана Ильина, действующая на базе РГГУ, вероятно, будет переименована в честь политолога Дарьи. Об этом сообщил «Студенческий антифашистский фронт», который ведет кампанию против этого учебно-научного центра и его руководителя Александра Дугина.

Как обратили внимание в студенческом сообществе, 30 сентября в университете прошла конференция «История Новороссии», где одним из спикеров выступила археолог Надежда Платонова, заявленная как «эксперт ВПШ им. Дарьи Дугиной РГГУ». При этом официально школа пока продолжает носить имя Ильина.

«Мы ждем официального решения ученого совета РГГУ или другого уполномоченного органа о переименовании структурного подразделения, — заявили в „Студенческом антифашистском фронте“. — Если переименование окажется правдой — это нельзя будет считать нашей победой. Директор ВПШ Александр Дугин, не поменяв своей фашистской сущности и такой же сущности организации, испугался студентов и прикрылся именем трагически погибшей дочери, никак не причастной к университету».

Высшую политическую школу имени Ивана Ильина учредили в РГГУ с июля 2023 года. Этот философ известен своими симпатиями к итальянским фашистам и немецким национал-социалистам. Владимир Путин неоднократно цитировал и называл Ивана Ильина в числе наиболее близких ему философов.

В апреле 2024 года студенты РГГУ запустили петицию против политической школы имени Ивана Ильина, когда стало известно, что ее возглавил Александр Дугин, консультирующий Кремль по идеологическим вопросам. Против такого названия учебно-научного центра также выступили некоторые депутаты Госдумы от КПРФ. Ректор РГГУ Александр Безбородов отказался переименовывать политическую школу имени, а позже объявил об уходе из вуза.

Читайте также

Иван Ильин — любимый философ Путина, симпатизировавший фашистам. В РГГУ (под руководством Дугина) работает политическая школа, названная в его честь Рассказываем, что нужно знать про конфликт вокруг этого мыслителя, и разбираемся в его философии

Читайте также

Иван Ильин — любимый философ Путина, симпатизировавший фашистам. В РГГУ (под руководством Дугина) работает политическая школа, названная в его честь Рассказываем, что нужно знать про конфликт вокруг этого мыслителя, и разбираемся в его философии