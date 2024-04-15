Студенты РГГУ выступили против политической школы имени философа Ивана Ильина, которую возглавил Александр Дугин

Студенты Российского государственного гуманитарного университета запустили петицию против создания в вузе учебно-научного центра имени философа Ивана Ильина.

«В XX веке Иван Ильин активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма. Научный центр одного из ведущих ВУЗов страны-победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских идей, принимая во внимания ту общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна», — говорится в петиции, опубликованной 12 апреля на сайте Change.org.

Студенты потребовали переименования научного центра. Для этого они предлагают устроить публичное голосование в вузе. С момента запуска петицию подписали уже более 4,6 тысяч человек.

Высшая политическая школа имени Ивана Ильина учреждена в РГГУ с июля 2023 года. Недавно СМИ обратили внимание на то, что этот научно-учебный центр возглавляет философ и политолог , консультирующий Кремль по идеологическим вопросам. Президент РФ Владимир Путин неоднократно цитировал и называл Ивана Ильина в числе наиболее близких ему философов.

Сам Дугин так прокомментировал кампанию против школы в своем телеграм-канале: «Очевидно, что в центре и этой операции те же силы, которые хотели меня убить и . Ничего не меняется. Русская Идея — вот чего все они боятся больше всего. И Русской Победы».

«Когда-то мы доберемся и до настоящих заказчиков. Ибо так велит нам поступить и жить Русская Идея и прекрасный русский философ, гегельянец и монархист Иван Ильин. А переименуем мы не нашу Школу, а ее оголтелых противников. И так переименуем, что мало не покажется», — добавил он.

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