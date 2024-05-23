Ректор РГГУ отказался переименовывать политическую школу имени философа Ивана Ильина

Ректор РГГУ Александр Безбородов отклонил запрос депутат Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова о переименовании политической школы имени философа Ивана Ильина. В запросе, отправленном в РГГУ, Безбородов напоминал, что против того, чтобы школа носила имя Ильина, выступают студенты вуза, составившие соответствующую петицию.

«Научный центр одного из ведущих вузов страны-победительницы фашизма не может носить имя сторонника фашистских идей, принимая во внимания ту общественно-политическую обстановку, в которой в данный момент находится наша страна», — говорилось в петиции.

В депутатском обращении Парфенов указывал, что «факты из биографии и творчества И.А. Ильина подтверждают его крайне правые взгляды и откровенно профашисткую ориентацию». Депутат призывал ректора «внимательнейшим образом отнестись к мнению студенческой общественности» и рассмотреть инициативу по переименованию школы.

Ректор РГГУ ответил депутату (текст ответа публикует «Осторожно, Москва»), что «глубочайший патриотизм И.А. Ильина, его любовь к Родине, пронесенная сквозь тяжелейшие испытания и трагедии своего противоречивого времени особо отмечены президентом Российской Федерации В.В. Путиным, в том числе в георгиевской речи, произнесенной 30 сентября 2022 года при подписании договоров о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей».

Безбородов напомнил, что «на философское наследие» Ильина также неоднократно ссылался глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, «указывая на необходимость возрождения идеи одухотворенной державности и высокого, обостренного чувства национального достоинства».

«Никакие действия и произведения Ильина И.А. не могут быть расценены как поддержка нацистских правительств, пропаганда их деятельности либо оправдание совершаемых ими преступлений», — говорится в ответе ректора РГГУ.

«Попытки опорочить имя Ильина И.А. на основании предвзятых и однобоких трактовок его отдельных высказываний, вырванных из исторического, мировоззренческого и концептуального контекста, несостоятельны», — утверждает Безбородов, указывая, что они «не могут являться основанием переоценки решения» о присвоении школы его имени.

Ректор РГГУ также объявил, что «в связи с многочисленными фактами провокаций и подстрекательств студентов к совершению правонарушений, сопровождаемых распространением недостоверных сведений об Иване Александровиче Ильине», в вузе проводится «цикл воспитательных и просветительских мероприятий» для полного всестороннего и объективного информирования обучающихся о его личности, взглядах и их значении для цивилизационного развития России».

Высшая политическая школа имени Ивана Ильина учреждена в РГГУ с июля 2023 года. Ее возглавляет тесно связанный с Кремлем философ и политолог Александр Дугин.

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