Ректор РГГУ Александр Безбородов решил уйти в отставку до истечения контракта. Ранее в вузе произошел скандал из-за политической школы, которую возглавляет Дугин

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов сообщил, что покинет свой пост с 21 июня. Об этом он рассказал ТАСС.

«Все по собственной инициативе», — сказал он. На вопрос о дальнейших планах Безбородов ответил, что они будут зависеть от направлений работы нового ректора.

Безбородов работает в РГГУ с 1977 года. Должность ректора вуза он занял в 2018 году. В начале июня нынешнего года он говорил, что может уйти с поста в ноябре по истечении срочного контракта и достижении возраста 70 лет.

«Ведомости» связывали отставку Безбородова в том числе с ухудшением показателей вуза. В 2023 году РГГУ занял 54-е место в списке 100 лучших вузов страны по версии агентства RAEX, в 2021 году вуз занимал 45-е место. Собеседник газеты, близкий к правительству, заявил, что новым ректором может стать «опытный федеральный чиновник».

При этом опрошенные газетой эксперты предполагали, что одной из причин ухода Безбородова мог быть скандал с созданием в вузе Высшей политической школы имени Ивана Ильина, которая была учреждена летом 2023 года.

В начале апреля 2024 года студенты РГГУ запустили петицию против создания в вузе Высшей политической школы имени Ивана Ильина, который симпатизировал итальянским фашистам и немецким национал-социалистам. Этот учебно-научный центр возглавил философ и политолог .

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Исаков направил запрос в РГГУ с просьбой переименовать школу. Он отмечал, что «факты из биографии и творчества И.А. Ильина подтверждают его крайне правые взгляды и откровенно профашистскую ориентацию». Безбородов отказался переименовывать школу, заявив, что «глубочайший патриотизм» Ильина и его любовь к Родине «особо отмечены» президентом РФ Владимиром Путиным.

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